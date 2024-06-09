Sağlıkta yine şiddet vakası: Saldırıya uğrayan doktorun burnu kırıldı

Samsun'da hasta yakını, hastanede doktora saldırarak burnunu kırdı. Görev başındaki doktora fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle hasta yakınları gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sağlıkta yine şiddet vakası: Saldırıya uğrayan doktorun burnu kırıldı

2 yaşındaki M.D.İ. adlı kız çocuğu evlerindeki salıncaktan düşerek yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan M.D.İ. acil serviste tedavi altına alındı.

Ağır yaralı olan çocuğun tomoğrafi filmini incelemek için başka odaya giden Dr. Ahmet Kurt, çocuğun beyin kanaması geçirdiğini tespit edince acil olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verdi.

Çocuğu kırmızı odada sedyeye koyan Dr. Kurt, sevk sırasında ambulansta yanında olacak olan çocuğun annesine ne yapması gerektiğini anlattığı sırada çocuğun babası Dr. Ahmet Kurt'a aniden yumruk atıp bununu kırıp yere düşürdü.

Kanlar içinde kalan Dr. Ahmet Kurt, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Buse öğretmen şiddet kurbanı: Öldüresiye dövüldü, bilinci kapalı şekilde yoğun bakımda

Buse öğretmen şiddet kurbanı: Öldüresiye dövüldü, bilinci kapalı şekilde yoğun bakımda

Haberi Görüntüle

Dr. Ahmet Kurt, "Düşme sonucu hastanemize gelen çocuğun filmini incelemek için sisteme düşmesini beklerken babası ve çocuğun amcası bana saldırdı. Kendimi korudum ancak bilgisayar kırıldı, masa dağıldı. Hastaneye polis gelince çocuğun filmini incelemek için başka odaya geçtim. Burada filmi inceleyip beyin kanamasını tespit edip sevkine karar verdik. Çocuğun annesine ambulansta ne yapması gerektiğini anlatırken, çocuğun babası yumrukla bana saldırdı" dedi.

Olayla ilgili H.İ. ile kardeşi Ş.İ. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

SON DAKİKA: Kahramanmaraş Göksun'da deprem | Son depremler

SON DAKİKA: Kahramanmaraş Göksun'da deprem | Son depremler

3 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

3 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem

AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem

Bursa'da ormanlık alandaki yazlık ev yandı

Bursa'da ormanlık alandaki yazlık ev yandı

Manisa'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

Manisa'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

Düzce'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Düzce'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 kişi yaralandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...