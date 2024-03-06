Sahte alkol can aldı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişi, yapımı devam eden parkta ölü olarak olarak bulundu. Adamın sahte alkolden hayatını kaybettiği iddia edildi.

Sahte alkol can aldı

Olay dün, sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa’da yapımı devam eden bir parkta meydana geldi.

Parkı yapan inşaat firmasının müteahhidi, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü.

Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinde kimlik bulunmayan adamın cansız bedeni, ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, ölen adamın yanındak şişelerini de topladı. Çevredekiler, adamın sahte alkolden öldüğünü iddia etti.

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