'Sahte doktor' gerçek çıktı

İstanbul Esenyurt'taki bir hastanede "sahte doktor" tartışması gerginliğe neden oldu.

Olay, dün gece saatlerinde özel bir hastanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre Özgür Gündem isimli bir vatandaş, yeğenini kusma, ateş ve halsizlik rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye götürdü.



Muayene oldukları doktorun adı ile sıra aldıkları doktorun adının farklı olduğunu gören Gündem, daha sonrasında şahsın hareketlerinden de şüphelenerek hastane kimlik kartını görmek istedi.

Bu isteğe doktorun “Hayır” cevabını vermesi üzerine ikili arasında tartışma çıkarken, güvenlik ve sağlık çalışanları olaya müdahale etmek istedi.

BAŞHEKİM: TANIMIYORUM



O sırada tartışmaya dahil olan başhekimin “Ben bu adamı tanımıyorum” demesi üzerine ortalık karıştı. Gündem, şahsın sahte doktor olabileceği üzerine hemen polis ekiplerine haber verdi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.



"HASTANEDE KAYDI YOK"



Polis ekiplerinin gelmesi ile tartışma son buldu. Doktorun sahte değil, hastaneye kayıtlı olmadığı ortaya çıktı. Başka bir doktorun kaşesi ile yarı zamanlı olarak hastanede görev yapan doktorun, kayıtdışı olarak çalıştığı tespit edildi.



Hastaneye yeğenini götüren Özgür Gündem, doktordan şikayetçi oldu.