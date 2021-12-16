Sahte içkiden 10 ilde 28 can kaybı

Sahte içki kaynaklı ölüm haberlerinin geldiği kent sayısı 10'a yükseldi.



Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sahte içki içtikten sonra fenalaşan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.



Durumu ağır olan 1 kişi kurtarılamadı. Ölüme neden olan sahte içkiyi üretip sattığı öne sürülen 1 kişi tutuklandı.



Haftabaşından bu yana 3 kişinin can verdiği Sivas'ta bir zehirlenme vakası daha oldu.



Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 64 yaşındaki Cevdet Aydın hayatını kaybetti.



Kentte sahte içki zehirlenmesi teşhisiyle hastaneye kaldırılan 3 kişinin tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor.



Aksaray'da da sahte içki içtikten sonra fenalaşan 56 yaşındaki Erkan Partal hayatını kaybetti.

YILBAŞI ÖNCESİ SIKI DENETİM



Ardı ardına gelen ölüm haberleri ve yaklaşan yılbaşı nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde "Zehir Operasyonu" başlatmıştı.



Operasyon kapsamında Kayseri'de baskın yapılan bir adreste, 400 şişe sahte içki ele geçirildi.



Bursa'da ise 803 şişe ile 400 litrede doluma hazır sahte içki ele geçirildi.



Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de de 1 ton sahte içkiye el konuldu.



Çok sayıda kişi gözaltına alındı.



