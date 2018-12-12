Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kaldı.

Bu yıl Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 70 milyon lira.

Milli Piyango'nun bu çekiliş kapsamında ödeyeceği toplam ikramiye tutarı 390 milyon 910 bin lira olacak. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet 17,5 liradan satılacak.



31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek.



Milli Piyango biletlerine satışa çıktıkları andan itibaren yoğun ilgi var. Peki ama gerçek biletleri sahte biletlerden nasıl ayırabiliriz?

BİLET ALIRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN



Milli Piyango biletlerinin kağıt dokusunda fligran bulunuyor ve gün ışığına tutulduğunda görülüyor. Kağıdın her tarafına homojen olarak dağılmış ve sadece mor ışık (ultraviyole) altında görülebilen, uzunluğu en az 3 milimetre olan, parlayan ve kesin çizgiler şeklinde mavi ve sarı renkli görünmez elyaf da yer alıyor.



Kompozisyon bölümünün üst ve alt bölümünde bulunan mini ''Milli Piyango'' yazısı, renkli fotokopi çekildiğinde dağılma özelliğine sahip. Biletin tarih ve bedelinin yazıldığı bölümdeki ince çizgiler fotokopi çekildiğinde dağılıyor ve netliğini kaybediyor.



MİLLİ PİYANGO KUYRUKLARI UZAYIP GİDİYOR

