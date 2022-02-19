Sahte polisler kelepçeleyerek öldürdü

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 3 Şubat'ta meydana gelen olayda 69 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmad Rafik Olabi evinde öldürülmüş olarak bulundu.

ELLERİ KELEPÇELENMİŞ BİR HALDE BULUNDU

Yapılan incelemede herhangi bir suç kaydı bulunmayan Ahmad Rafik Olabi'nin elleri kelepçelendikten sonra öldürüldüğü tespit edildi. Ayrıca katil ya da katillerin olaydan sonra evde arama yaptıkları belirlendi.



Şüpheliler güvenlik kamerasında

Cinayet Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada polis şüphelilerin olaydan sonra ellerinde bir torbayla uzaklaşırken güvenlik kameralarına yakalandığını belirledi. Önce eşkalleri daha sonra kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için takip başlatıldı.



3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Polis ekipleri şüpheliler Murat T. (27) ile Ferhat T.'yi (23) Bağcılar'da düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Olayın üçüncü şüphelisi Abdullah A. (30) da 7 gün sonra Van'da yakalandı. Şüphelilerden Murat T.'nin 9 kez, Ferhat T.'nin 2 kez, Abdullah A.'nın ise daha önceden 5 kez çeşitli suçlardan gözaltına alındığı belirlendi.



Suriye uyruklu Ahmad Rafik Olabi

SUÇLARINI İTİRAF EDİP CİNAYETİ ANLATTILAR



Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Şüphelilerden Murat T. poliste verdiği ifadesinde "Amacımız hırsızlıktı. Polis olduğumuzu söyledik. Hazırladığımız sahte kimlikleri göstererek içeri girdik. Ondan para istediğimizde bize direnince ellerini kelepçeledik. Direnmeyi sürdürünce onu öldürdük. Daha sonra evde bulduğumuz paraları alarak olay yerinden ayrıldık" dedi.

Poliste işlemleri tamamlanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.