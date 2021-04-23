Salep soğanıyla yakalanan 3 kişiye 724 bin lira ceza

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde salep soğanı toplayan kişiler jandarma tarafından yakalandı.



İlçenin Yakademirciler köyünde kolluk devriyeleri durumundan şüphelendiği 3 kişiyi takibe aldı.



Yapılan kontrollerde Y.S (41), M.Ç.(64) ve M.Ç.(54)'nin endemik bitki türü olan salep soğanı topladıkları ortaya çıktı.



Doğa ve Orman Koruma Şube Müdürlüğü tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9.Maddesi gereğince her birine 241 bin 424 lira olmak üzere toplam 724 bin 272 lira ceza kesildi.