Salih Memişoğlu ile çalışanının öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı

İstanbul, Çekmeköy'de Salih Memişoğlu ve bir çalışanın öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı.



Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Mustafa Öztürk ile tutuksuz 4 sanık katıldı. Duruşmada taraf avukatları ile Salih Memişoğlu'nun ailesi de hazır bulundu.



Mustafa Öztürk, son savunmasında, "Bilerek ve isteyerek adam öldürmedim. Ben kandırıldım, gasbedildim. Zulme uğradım. Olay gerçekleşirken bilerek Salih hocaya ateş etmedim. Silahımı doğrulttuğum sırada silahıma vurdular, ateş aldı. Çok üzgünüm. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.



Söz alan Salih Memişoğlu'nun yakınları da sanığın cezalandırılmasını istedi.

2 KEZ MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mustafa Öztürk'ü, Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin'e karşı işlediği "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapse çarptırdı.

Öztürk'ün yargılama sırasında pişman olduğuna dair olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle cezasında indirime gitmeyen mahkeme heyeti, koşulları oluşmadığından haksız tahrik hükümlerini de uygulamadı.



Mustafa Öztürk'ün ayrıca "silahla tehdit" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından da toplam 21 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.



Mahkeme heyeti, "suçluyu kayırma" suçunu işledikleri gerekçesiyle sanık Satılmış Güneş'i 6 ay 20 gün, sanık Mehmet Güneş'i de 11 ay 20 gün hapse mahkum ederek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.



Diğer sanıklar Ensar Öztürk ve Bayram Öztürk'ün ise üzerlerine atılı "kasten öldürme" suçunu işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatlerine hükmedildi.



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