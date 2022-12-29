Şam ile 11 yıl sonra üst düzey temas: Bakan Akar, Suriyeli mevkidaşıyla Rusya'da görüştü

Suriye ile 11 yıl sonra bakan düzeyinde ilk temas sağlandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'da Suriyeli mevkidaşı Ali Mahmud Abbas ile bir araya geldi.



Bakan Akar, beraberinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile birlikte Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.

Akar'ın Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile görüşmesi üçlü formatta yapıldı.

Toplantıda Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da yer aldı.



MİT Başkanı Hakan Fidan da eş zamanlı olarak Rusya ve Suriye istihbarat başkanları ile bir araya geldi.

Moskova'daki kritik temasların ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada toplantıda Suriye krizi, mülteci sorunu, ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleri ile ortak mücadeledenin ele alındığı belirtildi.



Toplantının yapıcı bir havada gerçekleştiği de vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'de ve bir bütün olarak bölgede, istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalınmıştır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan ziyareti dönüşünde, ''Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'la görüşme olur mu?'' sorusuna, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesini hatırlatıp, "Önce istihbarat örgütlerimiz ve bakanlarımız bir araya gelsin, sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim" yanıtını vermişti.



Moskova'da Türkiye ile Suriye arasında bakan düzeyinde sağlanan temas, bu açıdan da kritik önem taşıyor.



AKAR'DAN AÇIKLAMA



İki saate yakın süren toplantının ardından yurda dönüş öncesi toplantıya ilişkin değerlendirmesi sorulan Bakan Akar, "Toplantıda Suriye ve bölgedeki durumun bir an önce olumlu yönde gelişmesi, sulhun, sükunun, istikrarın sağlanması için neler yapılabileceğini görüştük" diye konuştu.

Türkiye'nin görüş ve değerlendirmelerini aktardıklarını, diğer tarafların değerlendirmelerini dinlediklerini belirten Akar, şunları söyledi:



"Bizim toplantıda dile getirdiğimiz en önemli hususlardan biri terörle mücadele oldu. Başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğumuzu, tek amacımızın terörle mücadele olduğunu, başka bir amacımızın bulunmadığını vurguladık. Suriye için de tehdit oluşturan PKK/YPG, DAEŞ gibi terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirmeyi amaçladığımızı ifade ettik. Ülkemizin, milletimizin ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için gayret gösterdiğimizi söyledik. Ayrıca yapacağımız bu çalışmalar çerçevesinde Suriye'den Türkiye'ye daha fazla göçün olmaması için gayret gösterdiğimizi dile getirdik. Suriye sorununun BMGK 2254 sayılı kararı çerçevesinde tüm unsurları kapsayıcı ve bütüncül şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladık. Bu manada önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek çalışmaların bölgede ve Suriye’de barışa ve istikrara giden yolda ciddi katkılar sağlayabileceğini değerlendiriyoruz."



Üçlü toplantıların devam etmesi konusunda mutabakata vardıklarını açıklayan Akar, "Temennimiz bir an önce bölgeye barışın, huzurun, istikrarın gelmesi. Bunun için bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da bize düşen görevleri yapmaya devam edecek, gerekli katkıları sağlayacağız" dedi.