Samsun'da cami yangını

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Ağcaalan Mahallesi'ndeki Ortamahalle Camii'nde sabah saatlerinde elektrik nedeniyle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına alırken, cami tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Mahalle sakinleri, yangın nedeniyle mahalle camisinin küle döndüğünü, ramazan ayında mahallenin camisiz kaldığını belirterek, bu konuda yardım beklediklerini söyledi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Samsun
- Yangın