Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bafra Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alınan M.K, G.E, Ö.K, H.H.B, T.T, H.K. ve A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K, G.E, T.T, H.K. ve A.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ö.K. ve H.H.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bafra ilçesinde dün, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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