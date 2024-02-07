Şanlıurfa'da bin 314 konut teslim edildi

Kahramanmaraş'ta da hem depremzedelerle kucaklaştıklarını, dertleştiklerini hem de yapımı tamamlanan 9 bin 289 konutun kurasını çekerek hak sahiplerine teslim ettiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Şanlıurfalılar ile kura sevincini yaşadıklarını, yarın da Adıyaman'da olacaklarını aktardı. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yaparsak yapalım gözlerimizi deprem bölgesinden bir an olsun ayırmıyoruz. Bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili hemen her kabine toplantımızda bakanlarımızdan düzenli bilgiler alıyoruz. Bakanlarımıza gerekli talimatları vererek şehirlerimizin yeniden inşa ve ihya çalışmalarının sorunsuz bir şekilde yürütülmesini temin ediyoruz. 6 Şubat tarihinde yaşadığımız felaket gerçekten çok büyük olsa da şimdiye kadar süreci alnımızın akıyla bugünlere getirmeyi başardık. Zaman zaman ortaya çıkan sorunlar karşısında gereken tedbirleri alıyor, kördüğüm haline gelmeden sıkıntıların çözülmesini sağlıyoruz. Devlet, millet el ele vermek suretiyle, 53 binden fazla canımızı yitirdiğimiz asrın felaketinin üstesinden asrın birlikteliği ile geliyoruz."

