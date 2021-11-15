Şanlıurfa'da Çekyalı müşterisini taciz eden güzellik merkezi sahibi tutuklandı

Şanlıurfa'da cilt bakımı yaptığı Çekya uyruklu L.A.M.'ye (20) cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen güzellik merkezi sahibi Aydın Dağ, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Haberler - DHA 15.11.2021 - 14:07

Şanlıurfa'da Çekyalı müşterisini taciz eden güzellik merkezi sahibi tutuklandı

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Yüksek lisans için 'de bulunan ve bir süre önce 'ya gelen vatandaşı L.A.M., iddiaya göre, konakladığı evin sahibi Aydın Dağ'ın teklifi üzerine, sahibi olduğu güzellik merkezine cilt bakımı yaptırmaya gitti.

Bakım sırasında cinsel tacize maruz kaldığını ileri süren L.A.M., polis merkezine giderek, Dağ'dan şikayetçi oldu.

Bunun üzerine gözaltına alınan Dağ, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Aydın Dağ, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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