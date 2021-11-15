Şanlıurfa'da Çekyalı müşterisini taciz eden güzellik merkezi sahibi tutuklandı

Yüksek lisans için Türkiye'de bulunan ve bir süre önce Şanlıurfa'ya gelen Çekya vatandaşı L.A.M., iddiaya göre, konakladığı evin sahibi Aydın Dağ'ın teklifi üzerine, sahibi olduğu güzellik merkezine cilt bakımı yaptırmaya gitti.

Bakım sırasında cinsel tacize maruz kaldığını ileri süren L.A.M., polis merkezine giderek, Dağ'dan şikayetçi oldu.

Bunun üzerine gözaltına alınan Dağ, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Aydın Dağ, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

VIDEO: KAÇAK GÜZELLİK MERKEZİNE BASKIN