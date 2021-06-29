Sargassum nedir? (Sargassum tehlikeli mi?)

Marmara Denizi'nde görülen deniz salyasının (müsilaj) ardından bir başka tehlike de İzmir'de görüldü.



İzmir'in Dikili ilçesi kıyılarında 'Sargassum' türü yosunlar görülmeye başladı.



Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin, bu tehdidin deniz ekosistemini hızla çökertebileceğini ve turizm faaliyetlerini sekteye uğrayacağını belirterek, uyarılarda bulundu.



Dikili kıyılarında görülmeye başlanan 'Sargassum' türü yosunların turizmi etkileyebileceği belirtiliyor. Dalgaların getirdiği bu çamur rengi yosunlar kıyıya vurduktan sonra bozuk yumurta kokusu yayıyor.



Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin, son günlerde görülen müsilaj istilası gibi önlem alınmazsa 'Sargassum' adlı yosunun da sorunlara yol açabileceğini söyledi. Prof. Dr. Çetin, "Dikili sahillerindeki yoğun olarak görmeye başladığımız 'Sargassum' isimli kahverengi deniz yosununun yakın zamanlarda oldukça önemli olumsuz etkileriyle karşılaşabiliriz. Bir an önce kıyılarımızda 'Sargassum' popülasyonunun miktarı tespit edilmesi, kıyıya vuranların yerel yönetimler tarafından toplanarak bertaraf edilmesi ve yöre halkının bilinçlendirilmesi önem arz ediyor" dedi.



Meksika'da 2019 yılında büyük sıkıntılar yaşandığını belirten Prof. Dr. Çetin, "Bozuk yumurta kokusu yayan yosunlar, turistlerin plajlardan uzak durmasına ve otel rezervasyonlarını iptal etmesine neden oldu. Kıyıya vuran yosunlar, havayla temas sonucu bir süre sonra çürümeyle birlikte hidrojen sülfür üretiyor. Havada solunum problemlerinden cilt döküntülerine kadar her şeye neden olabilecek yakıcı bir gaz olma özelliği taşıyor. Suda oldukça asidik olan hidrojen sülfür, yüzücüler için toksik olabiliyor. Deniz yosununa temas eden veya yakın olan kişiler kalp çarpıntısı, baş dönmesi ve baş ağrıları bildirmişler" dedi.



SARGASSUM NEDİR?

Sargassum, kahverengi deniz yosunudur. Genellikle sığ sularda ve mercan resiflerinde yaşarlar. Tropikal okyanuslara dağılan Sargassum ağırlıklı olarak besinlerin yukarı doğru yükselmesinden yararlanan soğuk su organizmalarıdır.

SARGASSUM TEHLİKELİ Mİ ZARARLARI NELERDİR?

Kıyıya vuran yosunlar, havayla temas etmesi sonucu bir süre sonra çürümeyle birlikte hidrojen sülfür üretiyor. Havada solunum problemlerinden cilt döküntülerine kadar her şeye neden olabilecek yakıcı bir gaz olma özelliği taşıyor.



Sargassum, aşırı avlanma, çöp ve diğer kirlilik türleri sonucu ortaya çıkar. Sargassum olan yerlerde biyolojik ve ekolojik etkiye neden olur. Sargassum’un ayrışması oksijen tüketerek, balık ölümleri ve insanlarda sağlık etkisine neden olan hidrojen sülfür gazı oluşturur. Sargassum, insan müdahelesi olmadan kendiliğinden ortadan kalkması olası değildir.

DENİZDEN TOPLANAN MÜSİLAJ ŞİLE'DEKİ ATIK TESİSİNE GÖTÜRÜLÜYOR

