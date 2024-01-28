Sarıyer'de kilisede silahlı saldırı: Ankara'dan art arda tepkiler

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Katolik Kilisesi'nde pazar ayini sırasında silahlı saldırı yapıldı. Maskeli 2 saldırgan ayin için kilisede bulunan bir kişiyi öldürdü.

Saldırının ardından siyasilerden art arda tepki mesajları geldi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria Kilisesi'nde ayin sırasında bir kişiye yönelik silahlı saldırıyı kınadığını, olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.



Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir şahsa yapılan silahlı saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybeden şahsın ailesine başsağlığı diliyoruz. Güvenlik güçlerimiz olayın aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

ÇELİK: SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ



AK Parti Sözücüsü Ömer Çelik, gerçekleşen saldırıyla ilgili "İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir vatandaşımıza yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kast edenler, asla emellerine ulaşamayacaktır. " açıklamasında bulundu.