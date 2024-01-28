Sarıyer'de kilisede silahlı saldırı: Ankara'dan art arda tepkiler

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Katolik Kilisesi'nde pazar ayini sırasında silahlı saldırı yapıldı. Maskeli 2 saldırgan ayin için kilisede bulunan bir kişiyi öldürdü.
Saldırının ardından siyasilerden art arda tepki mesajları geldi.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria Kilisesi'nde ayin sırasında bir kişiye yönelik silahlı saldırıyı kınadığını, olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir şahsa yapılan silahlı saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybeden şahsın ailesine başsağlığı diliyoruz. Güvenlik güçlerimiz olayın aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir." ifadelerini kullandı.
ÇELİK: SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ
AK Parti Sözücüsü Ömer Çelik, gerçekleşen saldırıyla ilgili "İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir vatandaşımıza yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kast edenler, asla emellerine ulaşamayacaktır. " açıklamasında bulundu.
ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ndeki ayin sırasında maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, şunları kaydetti:
"Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması için bir başsavcıvekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."
AKŞENER: SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de saldırıyla ilgili olarak kınama mesajı yayımladı. Akşşener mesajında "Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemizde böylesi provokatif şiddet olaylarının bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
- Silahlı Saldırı
- Ömer Çelik
- kilise