Sarıyer'de otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, Piyasa Caddesi Sadberk Hanım Müzesi önünde, dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sarıyer’den Tarabya yönüne ilerleyen otomobil sürücüsü Turgay Demir, yön tabelasını karıştırarak ters yöne girdi.

Yaptığı hatayı kısa sürede fark eden Demir, kendi istikametine dönmek için geri manevra yaptı. Bu sırada Tarabya yönünden Sarıyer yönüne ilerleyen hafif ticari araç, otomobile önden çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 5 kişi ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazayı görerek yardıma koşan diğer sürücüler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, haber verilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kazayı duyarak olay yerine gelen Turgay Demir’in iş ortağı Sezgin Öcal, "Arkadaşım ters yoldan girmiş. Farkına varmamış ters yolda olduğunu, karşı taraftaki araçta devam etmiş tabi, kendi istikametinde olduğu için. Bizimki durumu fark edince durarak geri geri gitmek istemiş ama o an bir hafif ticari galiba, yaşlı karı koca olduğunu tahmin ediyoruz. Onlarla bir çarpışma olmuş. Herkese geçmiş olsun. Turgay beyler arabada 5 kişiydi, arkada 3 kişi daha vardı. Gençlerin ufak bir travmaları var. Hayati bir tehlikeleri yok çok şükür, önemli olan buydu" diye konuştu.



Kaza sonrası Sarıyer yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların kaza yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.