Sarıyer'deki AVM'de silahlı saldırıya istenen cezalar belli oldu

Arkadaşı Mehraj ile birlikte nargile içmek amacıyla kafeye gittiğini söyleyen Rakif Aliyev ise ifadesinde, "Kafede kalabalık bir masa vardı ancak masada oturanların kim olduğunu bilmiyorum. Yer olan başka bir kafeyi aramak için geri döndük ve yürümeye başladık. Bu sırada kalabalık olan masada tartışma sesi geldi. Masadan birisi bana doğru yönelerek Rusça olarak anneme küfür etti. Az çok Rusça bildiğim için küfür etmemesi için bu kişiyi uyardım. Bu kişi alkollüydü. Bu sırada Türkçe konuşan bir kişi silah diye bağırdı. Karşıdaki kişinin elini beline attığını gördüm. Ben de elimi belime attım. Bu kişi belinden silahı çıkarıp havaya bir el ateş etti. Bana da ateş etti. Yaralandım. Silahı kendimi korumak amacıyla çıkardım. Ancak ateş etmedim. Sonradan öğrendiğim kadarıyla bana 9 adet kurşun isabet etmiş." dedi.



CEZA İSTEMLERİ



İddianamede, sanık Gaga Berianidze için Rakif Aliyev'e karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Olası kastla silahla kasten yaralama" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 12 yıl 6 aydan 23 yıl 7 aya kadar hapis, sanık Rakif Aliyev'in ise Gaga Berianidze ve Vakhtangı Tsulukıdze'ye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Olası kastla silahla kasten yaralama" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplam 20 yıldan 35 yıl 3 aya kadar hapsi istendi. Gürcistan uyruklu firari mağdur-şüpheli Vakhtangi Tsulukidze için Rakif Aliyev'e yönelik "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Olası kastla silahla kasten yaralama", "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 12 yıl 6 aydan 23 ay 7 aya kadar hapsi talep edildi.



6 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI BULUNUYOR



"Şüpheli" olarak haklarında işlem yapılan Konstantin Kıpıanı, Levanı Tsetkhladze, Magsud Mammadov, Shahriyar Hüseyinov, Yahya Afandızada, Murad Muradov, Babak Novruzov, Merab Pıpıa için soruşturma aşamasında 4 Nisan 2023 tarihinde takipsizlik kararı verildi. Haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler Aydın Safaralıyev, Azar Amanov, Nodar Dzoborjgınıdze, Oleksandr Smalko, Revaz Mchedlıdze, Tengiz Gasıshvılı için ise 24 Şubat 2023'te dosyalarının ayrılmasına karar verildi.



AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANIYORLAR



İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanan sanıklar Gaga Berianidze ve Rakif Aliyev mahkemede suçlamaları reddettiler. Gürcistan'da doktor olduğunu söyleyen 2 çocuklu tutuklu sanık Gaga Berianidze savunmasında, "Kafede oturuyordum. Arkadaşlarımla iş görüşmesi olacaktı. Aniden tanımadığım kişiler içeri girdi. Kargaşa oldu. Ayağım kaydı bir şeye bastım gibi oldu. Ayağımla bastığım şeyin silah olduğunu hissettim. Silahı elime aldım. Ateş ettim mi, etmedim mi hatırlamıyorum. Şok içindeydim. Kendimi savunuyordum." dedi.



Azerbaycan uyruklu kargocu olduğunu söyleyen Rakif Aliyev ise, "Karşı taraf bizden 2 saat önce gelmiş, biz başka kişilerle görüşecektik. Mehraj ile birlikte gelmiştim. Azerbaycanlı misafirlerimiz vardı. Kafede Azerbaycanlı olduğunu fark ettiğimiz kişilerle selamlaştık. Kafe çalışanlarından yer ayarlamalarını söyledik. Karşı tarafa yönlendirdiler. Önümüzden Azeriler gidiyordu. Birbirimizi tanımıyorduk, düşmanlığımız yoktur. Masaya giderken Azerilere bir önde tanımadığım biri küfür etti. Kimin önce silah çektiğini görmedim. Buraya iş için gelmiştim. Azerbaycan'a tekstil gönderiyordum. Fakat bazen ben soygun falan olduğu için silah taşıyordum. Gaga'nın ateş edip etmediğini bilmiyorum. Silahın sürgüsünü çektim ama ateş etmedim. Bana kurşun gelince bayılmışım." dedi.

Mahkeme, tahliyelerini talep eden ve karşılıklı şikayetçi olmadıklarını söyleyen 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.