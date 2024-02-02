Sarıyer’deki kilise saldırısında Atatürk Havalimanı saldırısı ayrıntısı

DİJİTAL MATERYALLERDEKİ DELİLLER



Edelkhan Inazhaev’in dijital materyallerine ilişkin ön incelemede, DAEŞ terör örgütü mensupları olduğu değerlendirilen şahıslara ait resimler, örgütün sözde bayrağı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ve yapım aşamasına ait resimlerin bulunduğu da aktarılan yazıda, ayrıca saldırganların Başakşehir’de kaldığı adreslerinde şüpheliler Mukhammad Kodır Mirzaev ve İbrahim Sünmez’in yakalandığı, burada yapılan aramada Kur’an-ı Kerim içerisinde saldırgan Kholikov’a ait ikamet izin belgesinin bulunduğu dile getirildi.



Sevk yazısında, şüpheli Ismonalı Mirzojonov’un dijital materyallerinin ön incelemesinde ise DAEŞ mensupları olduğu değerlendirilen silahlı kamuflajlı şahısların silah eğitimlerine ait ve “İthal bir evi kiliseye çeviriyor.” şeklinde üstünde yazı olan resimler ile örgütün propaganda amaçlı kullandığı “Neşhid” marşının ekran alıntısı ve örgütün infazına ait çocukların silahlandırıldığına ilişkin ekran alıntıları olduğu bilgisi verildi.



Şüphelilerden Mahmud Muhammed’in Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olduğu, aynı zamanda 2016’da Türk vatandaşlığı kazandığı vurgulanan yazıda, bu kişinin “DTİP” ve “DAEŞ/ÇB” ile bağlantılı kişilerle irtibatının olduğu yönünde bilgiler bulunduğu da kaydedildi.



NE OLMUŞTU?



Santa Maria Kilisesi’nde 28 Ocak’ta meydana gelen silahlı saldırıda Tuncer Cihan yaşamını yitirmişti



Olayın ardından başlatılan çalışma kapsamında 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 51 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden olayla bağlantısı olmadığı belirlenen 23’ü işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.



Soruşturma kapsamında dün yakalanan 9 zanlıdan 3'ü de işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.



25 KİŞİ TUTUKLANDI



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi'ndeki ayin sırasında Tuncer Cihan’ın öldürülmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada, kilisede ateş açarak Cihan’ın ölümüne neden olan terör örgütü DAEŞ şüphelisi Amirjon Khliqov ve yanında bulunan David Tanduev’in de arasında olduğu 25 şüphelinin örgüt üyeliği ve nitelikli kasten öldürme suçlarından tutuklandığını açıklamıştı.



Tunç, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirterek, olayla ilgili adli soruşturmanın kapsamlı şekilde devam ettiğini kaydetmişti.

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