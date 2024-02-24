Şarjda bırakılan cep telefonu patladı: Ev küle döndü

Balıkesir’in Gönen ilçesinde, şarjda bırakılan cep telefonu nedeniyle yangın çıktı. Yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Şarjda bırakılan cep telefonu patladı: Ev küle döndü

Gönen ilçesi, Malkoç Mahallesi, Mobilyacılar Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Yangın esnasında içeride bulunan 2 kişi de vatandaşların yardımı ile dışarı çıkartıldı. Çok geçmeden itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkan yangın kontrol altına alındı ve yangın esnasında içeride bulunan 2 kişi de kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Yapılan inceleme sonucunda, yangının şarjda bırakılan nedeniyle çıktığı bildirildi.

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