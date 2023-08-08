Şarköy’de denize girmek yasaklandı

Şarköy Kaymakamlığı, ilçede denize girmeyi yasakladı.



Kararın sebebi olumsuz hava koşulları.



Bugün ve çarşamba günü boyunca denize girmenin yasaklandığı Şarköy'de, tüm plajlarda vatandaşların denize girmelerine izin verilmeyecek ve kırmızı bayraklar ile denize girmenin yasak olduğu belirtilecek.

SAHİL GÜVENLİK DE UYARIYOR



Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de belirli aralıklarla yaptıkları anonslar ile vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.