Şarköy’de denize girmek yasaklandı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde denize girmek yasaklandı. Karar, olumsuz hava koşulları nedeniyle alındı.

Şarköy’de denize girmek yasaklandı

Şarköy Kaymakamlığı, ilçede denize girmeyi yasakladı.

Kararın sebebi olumsuz hava koşulları.

Bugün ve çarşamba günü boyunca denize girmenin yasaklandığı Şarköy'de, tüm plajlarda vatandaşların denize girmelerine izin verilmeyecek ve kırmızı bayraklar ile denize girmenin yasak olduğu belirtilecek.

Şarköy’de denize girmek yasaklandı - 1

SAHİL GÜVENLİK DE UYARIYOR

Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de belirli aralıklarla yaptıkları anonslar ile vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

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