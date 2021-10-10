Satırla saldıran erkek arkadaşının tutuksuz yargılanmasını istedi

Hatay'ın Antakya ilçesinde, 8 Ekim'de kendisini satırla kovalayan erkek arkadaşı Oğuzhan K.’den (24) kaçan Elif D.(17), bir dükkanın önünde tavla oynayan 5 kişinin yanına sığınıp yardım istedi.

Bu sırada sesleri duymalarına rağmen yerinden kalkmayan, oyuna devam eden kişiler, satırlı saldırgan karşısında oturmaya devam etti.

Oğuzhan K., 5 kişinin gözü önünde genç kıza defalarca vurdu. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

Tepki çeken görüntülerle ilgili Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kadına yapılan her türlü şiddetin karşısında olmakla beraber, kadına verilen değerin, her türlü fayda ve beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereği olarak bilir, kadına yönelik şiddet tedbirlerini sıfır tolerans ilkesiyle hayata etkin şekilde geçirmek için tüm birimlerimizce çalışmaya devam ediyoruz" denildi.



ŞİKAYETÇİ OLMADI



Bölgede 'Kurbat' olarak bilinen aşiretin mensubu olduğu belirtilen Elif D. ile Oğuzhan K.'nin, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle sokak ortasında kavga ettiği öğrenildi. Elif D., güvenlik kamerasına yansıyan olaydan sonra gözaltına alınan Oğuzhan K.'den şikayetçi olmadı.



ADLİYEDE HAKİMLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ



Emniyetteki işlemleri tamamlanan Oğuzhan K., bugün adliyeye sevk edildi. Satırlı saldırıya uğrayan Elif D. de adliyeye gelerek erkek arkadaşını yalnız bırakmadı. Polis aracından indirilip adliyeye götürülen Oğuzhan K.'ye sarılmak isteyen Elif D.’yi polis engelledi. Daha sonra adliyeye girmek isteyince de engellenen Elif D., kendini yere attı. Elif D., kendisini engelleyen polis memurlarına, “Kurban olayım lütfen. Hakimle görüşmem lazım. Tutuksuz yargılansın” dedi. Oğuzhan K.'nin adliyedeki işlemleri devam ediyor.