Satırla saldıran erkek arkadaşının tutuksuz yargılanmasını istedi

Hatay'da tavla oynayan 5 kişinin gözü önünde, kız arkadaşı Elif D.’yi satırla darbettiği suçlamasıyla gözaltına alınan Oğuzhan K. adliyeye sevk edildi. Erkek arkadaşından şikayetçi olmayan ve Oğuzhan K.’nin tutuksuz yargılanması için hakimle görüşmek istediğini söyleyen Elif D., adliyeye alınmayınca kendini yerden yere attı.

Haberler - DHA 10.10.2021 - 15:03 | Son Güncelleme : 10.10.2021 - 15:13

Satırla saldıran erkek arkadaşının tutuksuz yargılanmasını istedi

İlişkili Haberler

Satırla genç kadına defalarca vurdu

Satırla genç kadına defalarca vurdu

'ın Antakya ilçesinde, 8 Ekim'de kendisini satırla kovalayan erkek arkadaşı Oğuzhan K.’den (24) kaçan Elif D.(17), bir dükkanın önünde tavla oynayan 5 kişinin yanına sığınıp yardım istedi.

Bu sırada sesleri duymalarına rağmen yerinden kalkmayan, oyuna devam eden kişiler, satırlı saldırgan karşısında oturmaya devam etti.

Oğuzhan K., 5 kişinin gözü önünde genç kıza defalarca vurdu. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

Tepki çeken görüntülerle ilgili Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kadına yapılan her türlü şiddetin karşısında olmakla beraber, kadına verilen değerin, her türlü fayda ve beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereği olarak bilir, kadına yönelik şiddet tedbirlerini sıfır tolerans ilkesiyle hayata etkin şekilde geçirmek için tüm birimlerimizce çalışmaya devam ediyoruz" denildi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Bölgede 'Kurbat' olarak bilinen aşiretin mensubu olduğu belirtilen Elif D. ile Oğuzhan K.'nin, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle sokak ortasında kavga ettiği öğrenildi. Elif D., güvenlik kamerasına yansıyan olaydan sonra gözaltına alınan Oğuzhan K.'den şikayetçi olmadı.

ADLİYEDE HAKİMLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Oğuzhan K., bugün adliyeye sevk edildi. Satırlı saldırıya uğrayan Elif D. de adliyeye gelerek erkek arkadaşını yalnız bırakmadı. Polis aracından indirilip adliyeye götürülen Oğuzhan K.'ye sarılmak isteyen Elif D.’yi polis engelledi. Daha sonra adliyeye girmek isteyince de engellenen Elif D., kendini yere attı. Elif D., kendisini engelleyen polis memurlarına, “Kurban olayım lütfen. Hakimle görüşmem lazım. Tutuksuz yargılansın” dedi. Oğuzhan K.'nin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...