Schengen vizesi çileye dönüştü

10 haftaya kadar uzayabilen bekleme süreleri, toplanan sayısız evrak, ortalama 3 bin lira turarında vize başvuru ücreti...



Gereken tüm işlemler, ödemeler yapılıyor ancak Schengen vizesi almak isteyenler son dönemde Avrupa ülkelerinden sık sık ret yanıtı alıyor.



Ödenen ücret de iade edilmiyor.



Konsolosluklarla yapılan görüşmelerdeyse taleplerin yoğun olmasından kaynaklı başvuruların ileri tarihe sarktığı söyleniyor. Diğer sebepse gidenlerin geri dönmemesi nedeniyle araştırmaların daha hassas olduğu.

Turizmci Barış Meletlioğlu, ''Bizim tarafımızdan da ciddi sorun yaratıyor çünkü acente aracılığı ile başvuru yapan misafir, 'Ben ödemeyi size yaptım ben paramı geri istiyorum' diye Tüketici Mahkemeleri nezninde para iadesi talebinde bulunuyorlar'' diyerek sıkıntılarını dile getirdi.



Meletlioğlu, vize başvurusunun minimum 3 ay öncesinden yapıldığı takdirde çoğunlukla sıkıntı yaşanmadığını da söyledi.



Turizmcilerse artık çoğunlukla vizesiz ülkelere tur düzenliyor.



Meletlioğlu, ''Daha öcne referans mektubu veya davetiye almak işlemeleri hızlandırıyordu ama bu süreçte refetans mektubu da işlemleri daha öncelikli hale getirmiyor'' dedi.

SCHENGEN VİZESİ BAŞVURU ÜCRETLERİ

Avrupa ülkelerine yapılan vize başvurularında ücretler ortalama 120-125 Euro'yu buluyor. İngiltere'ye gidişlerde ücret, vize süresine göre 130 dolardan 1105 dolara kadar değişirken, ABD'ye gidişlerde de vize ücretleri yaklaşık 200 dolar tutuyor.

2022 YILINDA SCHENGEN VİZESİ İÇİN KONSOLOSLUKLARA ÖDENEN BAŞVURU ÜCRETLER

2019’da sadece Schengen vizesi için toplam başvuru sayısı 906 bin 862 idi. Pandeminin ardından 2020 ve 2021’de rakamlarda hızlı bir düşüş oldu. 2020’de Schengen’e başvuran sayısı 229 bin 282 kişi iken bu sayı, pandeminin şiddetini azaltmasıyla birlikte 2021’de 271 bin 977’ye ulaştı.