Şeb-i Arus ne zaman? 2023 Şeb-i Arus törenleri bekleniyor

Büyük mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vuslata erdiği gece olan ''Şeb-i Arus''ta (Düğün Gecesi) düzenlenen törenler, farklı renk, din ve kültürleri Konya'da buluşturuyor.

Şeb-i Arus ne zaman? 2023 Şeb-i Arus törenleri bekleniyor

Hazreti 'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin bu yılki tarihi merak konusu oldu. Bu yıl 87'ncisi gerçekleştirilecek törenler boyunca Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenecek sema programlarının yanı sıra birçok kültürel etkinlik de olacak.

ŞEB-İ ARUS BU YIL NE ZAMAN?

Her yıl 7-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Şeb-i Arus törenlerinin bu yıl da aynı tarihte yapılması bekleniyor.

Konuya dair resmi kurumlardan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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