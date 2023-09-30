Şeb-i Arus ne zaman? 2023 Şeb-i Arus törenleri bekleniyor

Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin bu yılki tarihi merak konusu oldu. Bu yıl 87'ncisi gerçekleştirilecek törenler boyunca Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenecek sema programlarının yanı sıra birçok kültürel etkinlik de olacak.



ŞEB-İ ARUS BU YIL NE ZAMAN?



Her yıl 7-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Şeb-i Arus törenlerinin bu yıl da aynı tarihte yapılması bekleniyor.



Konuya dair resmi kurumlardan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

