Şeb-i Yelda nedir? Şeb-i Yelda ne demek?

Kışın en uzun günü, 21 Aralık pek çok kültürde gecenin uzunluğu nedeniyle özel bir gün olarak görülüyor. Şeb-i Yelda, yılın en uzun gecesini anlatır. Ayrıca kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilir.



ŞEB-İ YELDA NEDİR?



Kış mevsiminin başlangıcı olarak da kabul edilen 21 Aralık, bir başka ifadeyle kuzey yarı kürede yılın en uzun gecesi İran'da Şeb-i Yelda olarak adlandırılıyor.



İranlı aileler, mutluluk ve bereket getirdiğine inandıkları Şeb-i Yelda'yı büyüklerin evinde toplanarak ve küçüklere hediyeler alarak kutluyor. Bu gece için özel olarak kurulan sofraların vazgeçilmezleri arasında nar, karpuz ve kuruyemiş yer alıyor.

