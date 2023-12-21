Şeb-i Yelda nedir? Şeb-i Yelda ne demek?

Şeb-i Yelda başta İran olmak üzere bölge ülkelerinde kutlanıyor. İranlılar yılın en uzun gecesi Şeb-i Yelda kutlamalarını, asırlar öncesinden günümüze ulaşan bir gelenek olarak yaşatmaya devam ediyor. Peki, Şeb-i Yelda nedir? Şeb-i Yelda ne demek?

Şeb-i Yelda nedir? Şeb-i Yelda ne demek?

Kışın en uzun günü, 21 Aralık pek çok kültürde gecenin uzunluğu nedeniyle özel bir gün olarak görülüyor. Şeb-i Yelda, yılın en uzun gecesini anlatır. Ayrıca kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilir.

ŞEB-İ YELDA NEDİR?

Kış mevsiminin başlangıcı olarak da kabul edilen 21 Aralık, bir başka ifadeyle kuzey yarı kürede yılın en uzun gecesi 'da Şeb-i Yelda olarak adlandırılıyor.

İranlı aileler, mutluluk ve bereket getirdiğine inandıkları Şeb-i Yelda'yı büyüklerin evinde toplanarak ve küçüklere hediyeler alarak kutluyor. Bu gece için özel olarak kurulan sofraların vazgeçilmezleri arasında nar, karpuz ve kuruyemiş yer alıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...