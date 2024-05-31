Seçil Erzan davasında banka yöneticileri tanık olarak dinlendi

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 29 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan’ın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen 7 sanıklı duruşmada tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük ve 4 tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.



Duruşmada tanık olarak ifade veren bankanın yönetim kurulu üyesi Tanju Kaya, Seçil Erzan ile ilk kez 2019’da Fatih Terim’i ziyarete ettiklerinde tanıştığını belirterek, "Olaylardan Sermin Tekin’in beni arayıp bilgi vermesiyle haberim oldu. Sonrasında ben de genel müdürümüz Hakan Bey’e bilgi verdim. Ertesi gün bankaya Fatih Terim, Emre Belözoğlu ve Arda Turan toplantı için gelmek istediğini söylediler. Saat 10.00 sıralarında geldiler ve mağdur olduklarını söylediler. Fatih Terim ise ‘henüz banka hesaplarıma bakmadım, şu an için bir şey söyleyemiyorum’ dedi. Bahsettikleri paraların banka kayıtlarında görünmediğini ama teftiş incelemesinin devam ettiğini, bankanın sorumluluğu varsa bunu gidereceklerini söyledik. Kendilerine ayrıca Seçil ile irtibat kuramadığımızı da söyledik" dedi.



"SERUM TAKVİYESİ YAPILDI"



İfadesine devam eden tanık Kaya, Seçil Erzan’a ulaştıklarında kendisine süreci sorduklarını söyleyerek, “Arkadaşının bir yatırımdan zarar ettiğini, onu kapamak için başkasının parasını aldığını, sonra işin içinden çıkmayınca Fatih Terim’den para aldığını, birinin açığını diğerinden aldığı parayla kapatmaya çalışmak istediğini anlattı. Bir liste oluşturmaya çalıştık ancak Seçil bazen doğru hatırladı, bazen hatırlayamadı, bazen hatırladığını değiştirdi, yani düzgün bir sonuca ulaşamadık. Seçil Hanım çok kötü göründüğü için ‘vitamin ister misin’ dedik o da kabul edince serum takviyesi yapıldı. Şube müdürlerinin para tahsil etme ve alma yetkisi yoktur. Şube müdürünün bir operasyon yapma yetkisi de yoktur. Bir şubede bir günde çok fazla döviz işlemi olursa bakılır, kontrol edilir. Ayrıca antetli kağıt kıymetli bir evrak değildir. Teftiş Kurulumuz tarafından görüldü ki paralar banka dışında teslim edilmiş. Hepsi de ‘Fatih Terim fonu’ denilerek dolandırıldığını söylüyordu. Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun olaydan 7 Nisan’da haberi oldu. Ateş ve Aydoğdu’nun yönettiği bir fon yoktur’’ şeklinde konuştu.

"EN BAŞINDAN BERİ 'FATİH TERİM FONU' OLARAK DUYDUM"



Tanık Kaya ifadesinin devamında, "Ben en başından beri ‘Fatih Terim Fonu’ olarak duydum. Emre Belözoğlu ve Volkan Bahçekapılı da geldi. Hepsi ‘biz para verdik. Fatih Terim Fonu’ olarak dedi. Fatih Terim fonu olarak başlayan fon nedense bazı avukatlar sayesinde Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu fonu oldu. Seçil Hanım, arkadaşının hisse senedinde zararı kapatmak için paraları yönetmeye çalıştığını, rakam büyüyünce de Fatih Terim gibi isimlerden para aldığını ve açıkları kapatmaya çalıştığını söyledi. Fatih Terim’in içinde olduğunu söyleyerek paraları aldığını, bunu da banka kayıtlarında görünmemesi için banka dışında hallettiğini söyledi. Bu fon sistem adı altında anlatılmış" ifadelerini kullandı. Duruşmanın görülmesine devam ediliyor.