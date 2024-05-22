Seçil Erzan davasında Fatih Terim sessizliğini bozdu: Tazminat davası açtı!

Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon adıyla bilinen, 2’si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davası devam ediyor.



Mağdurları arasında spor dünyasının ünlü isimlerinin de olduğu davayla ilgili uzun süredir sessiz kalan isimlerden Fatih Terim, hukuki süreç başlatmaya karar verdi.



Davada başından beri adı geçen Terim, Denizbank’a karşı maddi ve manevi tazminat davası açtı ve sorumlulardan şikayetçi oldu.

Terim'in avukatları Okan Demirkan ve Dr. Nevzat Kaan Karcılıoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada Seçil Erzan'ın adı direkt olarak geçmezken, "Müvekkilimiz Fatih Terim adına, Denizbank A.Ş. aleyhine, uğradığı maddi zararın tazmini için, İstanbul Tüketici Mahkemeleri nezdinde, maddi tazminat davası açılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

2 Haziran 2023 tarihinde Tarim'in müşteki sıfatıyla beyanını verdiğini ve kendisini zarara uğratanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunun belirtildiği açıklamada, "Müvekkilimiz, anılan soruşturmada şikayetçi konumundadır. Denizbank A.Ş.'nin ilgili dönemde şube müdürü olan şahsın ve diğer banka çalışanlarının kendisine verdiği mevduat bilgilerinin gerçekleri yansıtmadığının 2023 yılının Nisan ayında ortaya çıkması üzerine Müvekkilimiz, Denizbank A.Ş. bünyesinde bu olaya ilişkin sorumluluğu bulunanlardan şikayetçi olmuştur." denildi.

"GEREKLİ AÇIKLAMAYI ZAMANI GELİNCE YAPACAKTIR"

Açıklamada ayrıca, Fatih Terim'in tüm bu konularla ilgili gerekli açıklamayı zamanı gelince yapacağı, adli süreçlere duyduğu saygı nedeniyle herhangi bir açıklama yapmamayı özellikle tercih ettiği belirtildi.