Seçil Erzan tarafından binlerce dolar dolandırılan Selçuk İnan ifade verecek

Eski bankacı Seçil Erzan’ın futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı özel fon davası sürüyor.



İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Mart tarihinde görülen duruşmada müştekilerden Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan’ın ifadesinin alınması için Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi’ne yazı yazılmasına karar vermişti.



TARİL BELLİ OLDU



1 milyon 535 bin dolar verdiğini iddia eden Selçuk İnan’ın 3 Mayıs tarihinde Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde talimat yoluyla ifade vermesine karar verildi.



Önceki 4 duruşmaya da katılmayan İnan, 24 Mayıs tarihine ertelenen duruşmaya polis zoruyla getirilecek.



NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın, bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.



İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği, ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.



Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.



İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturup, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

