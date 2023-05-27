Seçim günü alkol satışı yasak mı? ?  YSK açıkladı

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesi seçim yasaklarının ayrıntısı merak konusu oldu. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanan seçim takvimine göre, propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları bir süre devam edecek.
ALKOL SATIŞI YASAK MI?
YSK'nın açıklamasına göre; 298 sayılı Kanun’un 79’uncu maddesi gereğince her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesi yasaktır. Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.
EĞLENCELİ YERLERİ AÇIK MI?
Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.