Seçim günü alkol satışı yasak mı? ?  YSK açıkladı

ALKOL SATIŞI YASAK MI?

YSK'nın açıklamasına göre; 298 sayılı Kanun’un 79’uncu maddesi gereğince her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesi yasaktır. Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.