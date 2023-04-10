Seçim pusulasında 26 parti olacak

26 siyasi partinin aday listeleri YSK tarafından incelenecek.

YSK, 11 Nisan Salı gününe kadar eksikliği bulunan siyasi partilere bildirimde bulunacak. 14 Nisan'a kadar eksikliklerin tamamlanması gerekiyor



15 Nisan'da geçici aday listeleri ilan edilecek ve itiraz süreci başlayacak. YSK itirazları değerlendirecek ve 19 Nisan'da kesin listelerini açıklayacak.