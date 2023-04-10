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Seçim pusulasında 26 parti olacak

14 Mayıs seçimlerine katılacak siyasi partiler milletveki aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Oy pusulasında 26 parti yer alacak. CHP listelerinden seçime giren Gelecek, DEVA, Demokrat Parti ve Saadet Partisi de pusulada olmayacak.

Seçim pusulasında 26 parti olacak

Partiler listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na () teslim etti, 14 Mayıs'ta seçmenin önüne gelecek oy pusulası yeniden şekillendi.

Çekilen kurada pusulanın ilk iki sırasında yer alan Yeni Partisi ve Türkiye Değişim Partisi liste vermediği için pusuladan çıkarıldı.

Millet İttifakı bileşenlerinden Gelecek, Deva, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'de seçime CHP listelerinden girdiği için pusulada yer almayacak.

Böylece pusuladaki siyasi parti sayısı 32'den 26'ya düştü.

Seçim pusulasında 26 parti olacak - 1

26 siyasi partinin aday listeleri YSK tarafından incelenecek.

YSK, 11 Nisan Salı gününe kadar eksikliği bulunan siyasi partilere  bildirimde bulunacak. 14 Nisan'a kadar eksikliklerin tamamlanması gerekiyor

15 Nisan'da geçici aday listeleri ilan edilecek ve itiraz süreci başlayacak. YSK itirazları değerlendirecek ve 19 Nisan'da kesin listelerini açıklayacak.

YSK Başkanı Yener: 26 parti milletvekili aday listesini sundu

YSK Başkanı Yener: 26 parti milletvekili aday listesini sundu

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