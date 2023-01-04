Seçim tarihi öne çekilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması

Siyasette bir süredir 18 Haziran olan seçim tarihinin öne çekilip çekilmeyeceği de tartışılıyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.



Bir gazetecinin, seçim tarihine ilişkin tartışma yaşandığı, 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs'ın ifade edildiğini belirterek, "Seçim tarihi öne çekilecek mi tarih ne zaman açıklanır, kamuoyunda konuşulan tarihler gündeminizde mi?" sorusuna Erdoğan, "Sular durulmadan olmaz. Kamuoyunda ne görüşülür ne konuşulursa hepsi bizim gündemimize gelir. Çünkü biz istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz." yanıtını verdi.

SEÇİM İÇİN ÜÇ TARİH ÖN PLANA ÇIKTI



Konu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında da ele alınmıştı.



Edinilen bilgiye göre toplantıda, seçim tarihine yönelik 3 farklı alternatif üzerinde duruldu.



Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu için 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs tarihleri ön plana çıktı.

360 OY GEREKLİ



Seçimlerin öne alınması için Meclis'te 360 kabul oyu gerekiyor. Bu nedenle muhalefetle görüşme yapılması kararlaştırıldı. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi, yeni seçim kanununun geçerli olacağı tarih olan 6 Nisan'dan sonra yapılacak erken seçime sıcak bakmıyor.



AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Seçim tarihi, Meclis kararı ile öne alınamazsa, ikinci bir yol daha var. O da Cumhurbaşkanı'nın Meclis'i feshetmesi. Cumhurbaşkanı Meclis'i feshetme kararının Resmi Gazete'de yayımlanması halinde, 60 günlük süreç işliyor. 60 günün tamamlandığı ilk pazar seçime gidiliyor.



Seçim tarihinin, Cumhur ittifakı ortakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapacağı görüşmede alınması bekleniyor.