Seçimlerin iptal edildiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine kayyum ataması

Konuya ilişkin Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"31 Mart 2024 tarihinde ilimiz Pınarbaşı ilçesinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri, Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilerek 02 Haziran 2024 tarihinde yenilenmesine karar verilmiştir. Pınarbaşı Belediye Başkanlığına, seçimlerin yenileneceği tarih olan 02 Haziran 2024 tarihine kadar Valilik makamının oluru ile, Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş görevlendirilmiştir."

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