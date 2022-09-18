Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur İstanbul'a getirildi

Suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker adına açıklamalarda bulunan Erme Olur Tiran'da gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen Emre Olur'un Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmesi bekleniyor.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 18.09.2022 - 10:39

Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur İstanbul'a getirildi

Elebaşılığını yaptığı organize suç örgütü davası kapsamında firari olan ve hakkında tutuklama kararı bulunan 'in açıklamalarını kendi Twitter hesabından paylaşan ve basın danışmanı olduğu iddia edilen Olur, İnterpol ekiplerince Arnavutluk Tiran'dan kalkan tarifeli uçakla saat 09.15'te İstanbul Havalimanı getirildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterpol görevlilerinden Olur'u uçak altından teslim aldı. Havalimanındaki İstanbul Emniyet Şube Müdürlüğüne getirilen Olur, sağlık kontrolünden geçirildi.

Olur'un, İstanbul Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülmesi bekleniyor.

Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur İstanbul'a getirildi - 1

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