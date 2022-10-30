Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur hakkında 8 yıl 3 aya kadar hapis istemi

Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımlarını yapan Emre Arnavutluk'ta gözaltına alınarak Türkiye'ye getirildikten sonra tutuklandı. Hakkında iddianame hazırlanan sanığın, 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur hakkında 8 yıl 3 aya kadar hapis istemi

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Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur tutuklandı

'in basın danışmanı Emre Olur tutuklandı

Sedat Peker'in basın danışmanı olarak da bilinen Emre Olur'un 8 yıl 3 ay hapsi istendi.

Olur, geçen ay Arnavutluk'ta gözaltına alınmış ve İnterpol ekiplerince İstanbul'a getirilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanığın, 'den ayrılışı ve firari olduğu süreçlerde Sedat Peker'in yanında olduğu belirtildi.

Peker aleyhine yazı yazan gazetecileri hedef aldığı da ifade edildi.

Savcılık Emre Olur'un bir kişinin yaralanmasını organize ettiğini de öne sürdü. 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

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