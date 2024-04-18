Şehir Hatları ve BUDO'ya olumsuz hava engeli

İstanbul’da Şehit Hatları'nda bazı vapur seferleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden 8'i kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

Şehir Hatları ve BUDO'ya olumsuz hava engeli
AKOM’dan İstanbul’a yerel ve gök gürültülü sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

AKOM’dan İstanbul’a yerel ve gök gürültülü sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

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İstanbul’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehit Hatları'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Elverişsiz hava şartları sebebiyle Büyükada-Sedef Adası seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır." ifadelerine yer verildi.

BUDO'DA İPTAL SEFERLERİ

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle BUDO'nun saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamadı.

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