Şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu'nda 24 yaşında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Hakkari'deki törenin ardından hava yoluyla Kahramanmaraş'a getirilen şehit Gök'ün naaşı, helallik alınmak üzere Hasancıklı Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.



Burada, baba Osman ve anne Döndü Gök ile kardeşleri şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psiko-sosyal destek ekipleri teselli etti.



Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, meslektaşlarının omuzlarında Şeyh Ali Sezai Mezarlığı'na getirilerek katafalka konuldu.



Cenaze törenine, şehit Gök'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



Vali Coşkun ile protokol üyeleri, baba Osman Gök ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.



Kılınan cenaze namazının ardından Furkan Gök'ün naaşı, Şeyh Ali Sezai Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

