Selahattin Demirtaş aktif politikayı bıraktığını açıkladı

Cezaevinde bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Demirtaş, "Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum." dedi.

Selahattin Demirtaş aktif politikayı bıraktığını açıkladı
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Eski HDP Eş Genel Başkanı , sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından aktif siyaseti bıraktığını duyuran Demirtaş, "Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum." dedi.

Demirtaş'ın açıklaması şöyle:

Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum.

Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum."

Hepinize yoldaşça selam, sevgilerimi gönderiyor, hepinizi hasretle kucaklıyorum. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle.

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