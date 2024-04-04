Selfie çekerken ölüm davasında ilk duruşmada tahliye

Uludağ yolunda selfie çeken kişiye çarparak ölümüne neden olan sürücü ilk duruşmada tahliye edildi.
Kaza, 15 Şubat günü Uludağ’daki Sarıalan’da meydana geldi.
Bursa’dan aldığı Arap turistleri Uludağ’a götüren Emin Ay yönetimindeki 16 BHD 176 plakalı minibüs, otomobilinden inerek yolda selfie çeken Ahmet Ümit Kaylan’a çarptı.
Minibüsün altında sürüklenen Kaylan ağır yaralanırken, sürücü de kaçtı.
İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aracın altında 22 metre sürüklenen Kaylan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekiplerinin kısa sürede yakaladığı sürücü Emin Ay’ın, daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenildi.
Emin Ay, Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Emin Ay’ın yargılanmasına Bursa 25’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı.
TAHLİYE EDİLDİ
Emin Ay, ilk duruşmasında, maktulun ailesine başsağlığı dileyip, acılarını en derin duygularıyla paylaştığını söyledi.
Ehliyeti olmamasına rağmen iyi bir sürücü olduğunu söyleyen Ay, “Kaza anında zinciri olmayan aracımda kar lastikleri yeniydi. 9 yolcu ile giderken, Kaylan yolun ortasında selfie çekiyordu. Korna çalıp defalarca selektör yapmama rağmen çekilmedi. Yolcularımı riske atmamak için ayağımı frenden çekince kendisine çarptım. Aracımın altında kalan yaralıyı kriko kullanarak çıkardık. Suçlamayı kabul etmiyorum. Üzgünüm, tahliyemi istiyorum.” dedi.
Mahkeme sanığın tahliyesine karar verirken, duruşma ertelendi.
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