Selfie çekerken ölüm davasında ilk duruşmada tahliye

TAHLİYE EDİLDİ

Emin Ay, ilk duruşmasında, maktulun ailesine başsağlığı dileyip, acılarını en derin duygularıyla paylaştığını söyledi.



Ehliyeti olmamasına rağmen iyi bir sürücü olduğunu söyleyen Ay, “Kaza anında zinciri olmayan aracımda kar lastikleri yeniydi. 9 yolcu ile giderken, Kaylan yolun ortasında selfie çekiyordu. Korna çalıp defalarca selektör yapmama rağmen çekilmedi. Yolcularımı riske atmamak için ayağımı frenden çekince kendisine çarptım. Aracımın altında kalan yaralıyı kriko kullanarak çıkardık. Suçlamayı kabul etmiyorum. Üzgünüm, tahliyemi istiyorum.” dedi.



Mahkeme sanığın tahliyesine karar verirken, duruşma ertelendi.