Selin Sayek Böke kimdir? CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke kaç yaşında, nereli?

Selin Sayek Böke, 1972 yılında New York'ta doğdu. Anne tarafı Niğdeli, baba tarafı Hatay'ın Arsuz ilçesindendir. İlkokulu Çankaya İlkokulu’nda, lise eğitimini 1989 yılında TED Ankara Koleji’nde tamamladı.



1993 yılında ODTÜ İktisat bölümü’nden lisans diplomasını aldı. 1993-1999 yılları arasında Duke Üniversitesi’nde iktisat alanında yüksek lisans ve doktora çalışmalarını sürdürdü. Bu süre zarfında Duke Üniversitesi’nde ders vermenin yanı sıra Dünya Bankası projelerinde danışmanlık görevlerinde de bulundu. 1999 yılında Duke Üniversitesi’nden İktisat doktorasını aldı.



1999-2001 yılları arasında Bentley Üniversitesi’nde Ekonomi Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak çalıştı. 2001-2003 yılları arasında IMF’nin Washington DC ofisinde Ekonomist olarak görev aldı. Aynı yıllarda Ziyaretçi Öğretim Üyesi olarak Georgetown Üniversitesi’nde ders verdi.



2003-2014 yılları arasında Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2010 yılında Doçent olan Selin Sayek Böke, 2011-2014 yılları arasında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanlığı, 2013-14 yılları arasında Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürüttü.



2011-2014 yılları arasında TÜBİTAK Sosyal Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG) Danışma Kurulu üyesi olarak görev yaptı.



Yaptığı bilimsel çalışmalar birçok uluslararası ve ulusal endeksli dergide ve kitaplarda bölüm olarak yayınlandı. “Uluslararası iktisat alanında doğrudan yabancı yatırımların etkileri ve belirleyicileri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle 2010 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü, 2007 yılında Almanya'daki Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün verdiği '’Küresel Ekonomide Mükemmeliyet Ödülü’'nü (Excellence Award in Global Economic Affairs) kazanan dört ekonomistten biri oldu. 2011 yılında Mustafa Parlar Vakfı Teşvik Ödülü almıştır. Birçok TÜBİTAK araştırma projesinde yürütücülük yaptı.



Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği kurucu üyesidir.



CHP'nin 2014’te gerçekleştirilen 18. Olağanüstü Kurultayı'nda, 2016’da gerçekleştirilen 35. Olağan Kurultayı’nda, 2018’de gerçekleştirilen 36. Olağan Kurultayı ve 2020’de gerçekleştirilen 37. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi’ne seçildi. 2014-2017 tarihlerinde CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, 2016-2017 tarihlerinde CHP Parti Sözcülüğü görevini yürüttü. 2015’den beri İzmir'den CHP Milletvekili olarak TBMM çalışmalarını sürdürmektedir. Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği yapmış, 2018’den beri de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyeliğini sürdürmektedir.



İngilizce bilen Selin Sayek Böke evli ve iki çocuk annesidir.