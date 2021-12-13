Selva sokak ortasında öldürüldü

Şanlıurfa'da 22 yaşındaki Suriye uyruklu Selva El Hinedi sokak ortasında göğsünden ve sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Haberler - DHA 13.12.2021 - 11:11

Selva sokak ortasında öldürüldü

İlişkili Haberler

Üç tanesi 40 liraya yeşil erik: Kilosu 800 lira

Üç tanesi 40 liraya yeşil erik: Kilosu 800 lira

Yüzüne kezzap atanla evlendi

Yüzüne kezzap atanla evlendi

'da Suriye uyruklu bir kadın sokak ortasında ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Yeşildirek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kağıt toplayıcılar sokakta hareketsiz yatan kadını görünce, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla bölgeye gelen ekipler, yaptıkları kontrolde sırtından ve göğsünden bıçaklanarak öldürülen kişinin Suriye uyruklu Selva El Hinedi olduğu belirledi.

Suriyeli Selva'nın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis, Selva'nı öldüren şüpheli ya da şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

ALKOLÜ SÜRÜCÜ RESTORANA DALDI: İKİ BEKÇİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...