Semt pazarındaki bıçaklı kavgada tutuklama

Doğukışla Kapalı Pazar Yeri'nde dün, esnaf Y.L. ile E.T. arasında çıkan bıçaklı kavgada Y.L'nin öldürülmesi, A.B. ve U.C.L'nin ise bıçakla yaralamasına ilişkin gözaltına alınan zanlılar E.T. ve K.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden E.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Doğukışla Kapalı Pazar Yeri'nde esnaf Y.L. ile E.T. arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Y.L. ile yakını A.B. ve U.C.L. bıçakla yaralanmıştı. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Y.L. müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Şüpheli E.T. ile kavgaya karıştığı belirlenen K.T, gözaltına alınmıştı.