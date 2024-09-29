Semt pazarındaki bıçaklı kavgada tutuklama

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Semt pazarındaki bıçaklı kavgada tutuklama

Doğukışla Kapalı Pazar Yeri'nde dün, esnaf Y.L. ile E.T. arasında çıkan bıçaklı kavgada Y.L'nin öldürülmesi, A.B. ve U.C.L'nin ise bıçakla yaralamasına ilişkin gözaltına alınan zanlılar E.T. ve K.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Adliyesine sevk edilen şüphelilerden E.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Doğukışla Kapalı Pazar Yeri'nde esnaf Y.L. ile E.T. arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Y.L. ile yakını A.B. ve U.C.L. bıçakla yaralanmıştı. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Y.L. müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Şüpheli E.T. ile kavgaya karıştığı belirlenen K.T, gözaltına alınmıştı.

Husumetlisini pazarda bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı

Husumetlisini pazarda bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Küçükçekmece'de internet cafeye ses bombalı saldırı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...