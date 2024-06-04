Ses yalıtımlı odada çocuklara cinsel istismara 293 yıl hapis

331 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYORDU

4 çocuğun mağdur olarak yer aldığı iddianamede, zanlı hakkında her bir çocuk için 63 yıldan az olmamak üzere 331 yıla kadar hapis cezası istendi.



60 yaşındaki Metin Şenay için iki duruşmada karar çıktı.



Şenay 293 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.