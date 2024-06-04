Ses yalıtımlı odada çocuklara cinsel istismara 293 yıl hapis

Son dakika haberi! Türkiye’nin konuştuğu sucu dükkanındaki ses yalıtımlı odada cinsel istismar olayında karar çıktı.
İstanbul’da Metin Şenay isimli sucu, mahallede yaşayan çocuklara iş yerindeki süngerli odada yıllar boyunca cinsel istismarda bulundu.
Geçen yıl 24 Mayıs’ta ortaya çıkan olay sonrası polis, Şenay’ın sucu dükkanına baskın düzenledi.
Polis baskınıyla iş yerindeki odanın duvarlarının, çığlık seslerinin dışarıdan duyulmaması için süngerle kaplandığı görüldü.
Gözaltına alınan Şenay’ın telefonundan çok sayıda video çıktı.
331 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYORDU
4 çocuğun mağdur olarak yer aldığı iddianamede, zanlı hakkında her bir çocuk için 63 yıldan az olmamak üzere 331 yıla kadar hapis cezası istendi.
60 yaşındaki Metin Şenay için iki duruşmada karar çıktı.
Şenay 293 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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