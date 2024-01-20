Sevgilisi tarafından uzun namlulu silahla vurulan Nazlı'dan acı haber

Bir kadın daha cinayete kurban gitti.



Önceki gece Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde Eniz Kurtuluş tarafından uzun namlulu silahla ile vurulan Nazlı Elmas hayatını kaybetti.



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



Eniz Kurtuluş isimli şüphelinin emniyette verdiği ifadesine göre, sevgilisi olduğu Nazlı Elmas'ı suikast silahı olarak bilinen Uzi ile yanlışlıkla vurdu.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Elmas'ı ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri de şüpheli Eniz Kurtuluş'ı yakaladı.



Eniz Kurtuluş emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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