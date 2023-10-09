Şevval ayı ne zaman başlayacak? İşte 2024 Şevval ayı başlama tarihi

Ramazan ayının tamamlanmasıyla birlikte bayramın ilk günlerini ifade eden Şevval ayı, Hz. Peygamber'in 'Ramazanı oruçla geçirip buna şevvalden altı gün ilâve eden kimse bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur' sözüyle biliniyor. İşte, 2024 Şevval ayı başlama tarihi...



2024 RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ



Ramazan'ın birinci günü 2024'de Mart ayına denk geliyor.



Ramazan gelecek sene 11 Mart günü başlayacak.



2024 ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Şevval ayının 1. günü gelecek yıl 10 Nisan 2024 tarihine denk gelecek.



2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Gelecek yıl yani 2024'de Ramazan Bayramı 10 Nisan tarihinde idrak edilemeye başlanacak.