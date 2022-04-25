Seyhan Nehri kıyısında insan kemikleri ve kafatası bulundu

Adana’da, Seyhan Nehri kıyısındaki çalılıkların arasında insana ait olduğu değerlendirilen kemikler ve kafatası bulundu.

Haberler - DHA 25.04.2022 - 10:25

Seyhan Nehri kıyısında insan kemikleri ve kafatası bulundu

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'da Seyhan Nehri kıyısında insan kemikleri ve kafatası bulundu.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi’nde meydana geldi.

Çiftlik evinde ağaç kesen işçiler, nehir kıyısındaki çalıların arasında insana ait olduğu değerlendirilen kemikler ve kafatası olduğunu gördü. İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kafatası ve kemikler, tek tek toplandı, incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. 

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