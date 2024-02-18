Siirt'te su kuyusuna düşen çocuk yaralandı

Alınan bilgilere göre, Miraç E. (10), Karakol Mahallesi'nde başlayan kentsel dönüşüm çalışma alanına girerek bir evin su kuyusuna düştü.

Miraç. E., durumu fark eden vatandaşlar ve belediye ekipleri tarafından halat yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı. Miraç E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Miraç. E.'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Yetkiler, vatandaşları çalışma yapılan alana girmemeleri konusunda uyardı.

