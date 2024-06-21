Siirt'te yıldırım düşen arazide anız yangını çıktı: 30 dekar zarar gördü

Siirt'te yıldırım düşen hasadı yapılmış buğday tarlasında çıkan anız yangınında 30 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Siirt'te yıldırım düşen arazide anız yangını çıktı: 30 dekar zarar gördü

'te Tuzkuyusu köyünde hasadı yapılmış buğday tarlasına dün saat 23.20 sıralarında yıldırımın düşmesi sonucu anız yangını çıktı.

İhbarla bölgeye Siirt ve Kurtalan Belediyesi itfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Çevredekiler de iş makineleri ve traktörleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında 30 dekar arazi zarar gördü. Siirt Valisi Kemal Kızılkaya da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Siirt'te yıldırım düşen arazide anız yangını çıktı: 30 dekar zarar gördü - 1

VALİ KIZILKAYA: CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Vali Kızılkaya, yaptığı açıklamada yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"20.06.2024 günü saat 23.20 sularında ilimiz Tuzkuyusu köyü ile Havalimanı arasında bulunan biçilmiş ekin tarlasına yıldırım düşmesi sonucu anız yangın çıkmıştır. Rüzgarın da etkisiyle ile ilk etapta yaklaşık 30 dekarlık alanda yangının etkili olduğu değerlendirilmiştir. Yangına hızla müdahale edilmiştir. Söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra havaalanımızın yangın müdahale ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, jandarmamız ve emniyetimizin TOMA’larıyla birlikte İl Özel İdaremize ait iş makineleri de destek vermiştir.  kısa sürede kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları başlamıştır. Yangından herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır."

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