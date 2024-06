Siirt'te yıldırım düşen arazide anız yangını çıktı: 30 dekar zarar gördü

VALİ KIZILKAYA: CAN KAYBI VE YARALANMA YOK



Vali Kızılkaya, yaptığı açıklamada yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığını belirterek şu ifadelere yer verdi:



"20.06.2024 günü saat 23.20 sularında ilimiz Tuzkuyusu köyü ile Havalimanı arasında bulunan biçilmiş ekin tarlasına yıldırım düşmesi sonucu anız yangın çıkmıştır. Rüzgarın da etkisiyle ile ilk etapta yaklaşık 30 dekarlık alanda yangının etkili olduğu değerlendirilmiştir. Yangına hızla müdahale edilmiştir. Söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra havaalanımızın yangın müdahale ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, jandarmamız ve emniyetimizin TOMA’larıyla birlikte İl Özel İdaremize ait iş makineleri de destek vermiştir. Yangın kısa sürede kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları başlamıştır. Yangından herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır."