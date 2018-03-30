Şike davası hakimi sahte kimlikle yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin yöneticisi ve üyesi oldukları suçlamasıyla haklarında farklı illerin cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemelerince yakalama kararı çıkartılan şüpheli ve sanıklara yönelik operasyon başlattı.

Ekipler, bu kişilerin kamuoyunda "gaybubet evleri" olarak bilinen "hücre evleri"nde saklandıklarının ve buralarda örgütsel faaliyetlerine devam ettiklerinin belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde tespiti yapılan 12 "gaybubet evi"ne yönelik eş zamanlı operasyonda, aralarında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında arama kaydı bulunan "şike davası" hakimi Hikmet Ş. ve bir stajyer avukatın da yer aldığı 14'ü firari, 20 şüpheli yakalandı. Hikmet Ş'nin üzerinde sahte kimlik bulundu.

Söz konusu evlerde yapılan aramada, 5 adet sahte kimlik, örgütsel mesajlaşmalarda kullanıldığı değerlendirilen 30 cep telefonu, 13 tablet, 3 dizüstü bilgisayar, 9 flaş bellek, 26 bin lira ve 3 bin 300 dolar ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilecek.

