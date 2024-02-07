Silah kaçakçılarına operasyon: 9 gözaltı

Kars’ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmaların ardından Arpaçay ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.



29 tim ve 90 personelin katılımıyla belirlenen 9 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.



Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 2’si kurusıkı 10 tabanca, 6 av tüfeği, 13 tabanca şarjörü, 311 tabanca mermisi, 64 av tüfeği fişeği ve 1 kasatura ele geçirildi.



Gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.