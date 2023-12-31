Silahlı saldırıda ağır yaralandı, 14 gün sonra öldü

Yaralanan 3 kişi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çalışma başlatan jandarma, araçla köyden kaçan şüphelilerin Ö.G. ve D.U. olduğunu belirleyip, gözaltına aldı. 2 şüpheli, sorgularında suçlamaları reddetti. İşlemleri sonrası şüpheliler, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tedavisi devam eden Veysel Uçar ise 14 gün sonra yaşamını yitirdi.



Uçar’ın ölümünün ardından bırakılan 2 şüphelinin de yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.