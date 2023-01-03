Sinan Ateş cinayetinde 8 gözaltı

Haber: Gökhan Gerçek

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soruşturmada yeni gözaltılar var.

Olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 8’e yükseldi.

TETİKÇİ VE AZMETTİRİCİNİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ



Soruşturma kapsamında, saldırıyı para karşılığı azmettirdiği iddia edilen zanlının kimliği tespit edildi.



İstanbul’da çok sayıda adrese baskın düzenlendi ancak zanlı bulunamadı.



Aynı şekilde Ateş’i öldüren tetikçinin de kimliği belirlendi.



Uyuşturucu ve yaralamadan suç kaydı olan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Fotoğraf: DHA

YAKALANAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ SORGUSUNDA NE DEDİ?



Cinayetin ardından yakalanan motosiklet sürücüsünün sorgusu sürüyor.



Daha önce saldırıyı para karşılığı gerçekleştirdiklerini söyleyen saldırgan, bu ifadesini değiştirdi.

Tetikçi tarafından zorla Ankara'ya getirildiğini iddia eden zanlı, saldırıdan haberi olmadığını savundu.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Gözaltındakilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.



Fotoğraf: DHA

OLAYIN GEÇMİŞİ



Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 Cuma günü Ankara Çukurambar'da, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramış, başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti.